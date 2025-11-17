Brovarone: "Sono pronto mentalmente al ritorno di Pioli tra sette, otto partite. I veri responsabili di questa situazione sono i giocatori"

Bernardo Brovarone ha commentato la situazione attuale della Fiorentina al Pentasport di Radio Bruno: nel suo intervento, il focus è caduto sul cambio di allenatori in panchina.

Su Vanoli e Pioli

“Vanoli? Non penso ci fosse chissà quale altro allenatore che avrebbe potuto coprire le falle di questa Fiorentina. Non è un tema economico, è proprio un discorso di mancanza di tempo dove devi salvare la pelle e ragioni giorno dopo giorno. Io sono pronto, fra sette-otto partite torna Pioli: non ho minimamente l'illusione che si stia risolvendo tutto, non mi fido di questi. I giocatori sono stati molto deludenti, i veri responsabili di questo bagno di sangue. Non voglio salvare Pioli, ma dopo nove partite non era forse da mandare via: se fai un triennale con responsabilità allargate a tutto, si può anche avere molta più pazienza. Poi se le risposte reciprocamente non arrivano, bisogna metterci le mani e a novembre non puoi che metterle sull'allenatore”.

Su Lovric

“Lovric? Bisogna portarlo via da Udine, la Fiorentina l'aveva praticamente preso poi Pradè cambiò idea da un momento all'altro, a cifre fatte, ad accordo quasi chiuso, e poi saltò tutto. Saltato lui, si virò su Richardson”.