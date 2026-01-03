Il turno delle 18 di Serie A ha visto la sfida dell'Allianz tra Juventus e Lecce: clamoroso 1-1 dopo un assedio bianconero che dura tutta la partita.

La cronaca della partita

Il primo tempo è un monologo della Juventus che dopo appena 8 minuti centra un palo: bel cross di Yildiz, incorna David ma Falcone si fa trovare pronto e devia sul legno. Si apre quindi la notte da incubo per la punta canadese e quella da sogno per il portiere del Lecce, che risponde a più riprese nel primo tempo. La beffa arriva al 45simo: clamoroso errore in impostazione di Cambiaso che regala il pallone a banda, con l'esterno bravo ad anticipare Kalulu e trovare un bel destro al sette. Il pareggio arriva subito dopo il rientro in campo: Yildiz tira, palla che finisce a McKennie che quindi trova la rete sottoporta. Continua l'assedio bianconero e l'occasuibe d'oro arriva al 66simo: rigore per tocco di mano, dal dischetto va David che tira malissimo, parata facile per Falcone. Al 94simo, poi, altra occasionissima per la Juventus: Yildiz prende il palo da fuori, sulla respinta sbaglia Openda.

Come cambia la classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 38, Inter 36, Napoli 34, Roma 33, Juventus 33, Como 30, Bologna 26, Lazio 24, Sassuolo 23, Atalanta 22, Udinese 22, Cremonese 21, Torino 20, Cagliari 18, Parma 18, Lecce 17, Genoa 15, Verona 12, Pisa 12, Fiorentina 9.