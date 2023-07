Tra Franchi, Padovani e parcheggi al Viola Park: sempre meno la fiducia della Fiorentina per la realizzazione delle infrastrutture dei comuni

Sulle pagine del Corriere Fiorentino in edicola questa mattina si legge della poca fiducia che la Fiorentina ripone per l'eventuale stadio provvisorio al Padovani, durante i lavori al Franchi, oltre al tema dei parcheggi a Bagno a Ripoli.

Il club gigliato non collaborerà sul Padovani e vuol rimanere a giocare al Franchi. Per quanto riguarda l'area del Viola Park, invece, i dirigenti gigliati si aspettavano un tempo minore per la realizzazione di un parcheggio all’altezza del nuovo centro sportivo, e per quello scambiatore servirà molto tempo. Vicino a Via Granacci c'è la possibilità di farne uno temporaneo da 200-250 posti, ma ancora tutto è acerbo. La Fiorentina aspetta, ancora.