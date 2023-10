Stesso nome, stesse enormi potenzialità: la Fiorentina programma il futuro di Vannucchi e Martinelli

Non una vera e propria convocazione, ma comunque un'occasione per vivere una giornata “da grande”. Tommaso Vannucchi, classe 2007, è un altro portiere che sta facendo parlare di sé in casa Fiorentina e non solo. Per lui la possibilità di allenarsi a Coverciano con il suo preparatore Savorani e con colleghi del calibro di Donnarumma, Vicario e Meret, prima di aggregarsi alla Nazionale under 17.

Vannucchi e Martinelli, un solo anno di differenza e le stesse enormi prospettive. Uno di Viareggio e l'altro di Bagno a Ripoli, e quel nome di battesimo che non è certo l'unica cosa in comune. Fisici imponenti, ottime qualità che se ben lavorate potrebbero davvero renderli dei portieri importanti. La Fiorentina se li gode, programmando il loro futuro senza fretta. E se il buongiorno si vede dal mattino…