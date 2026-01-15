La Juventus piomba su Fortini: iniziati i dialoghi con la Fiorentina. Ecco come i bianconeri provano ad anticipare le altre

Arrivano novità in merito alla situazione relativa al terzino della Fiorentina Niccolo Fortini, e non è assialmente positiva. E’ ormai da settimane che si parla di un forte interessamento per lui da pare della Roma, con Massara deciso a regalare il classe 2006 a Gasperini. Ma nel pomeriggio si è registrato l’interessamento di un altra big del nostro campionato.

La Juventus vuole puntare sul gioiello della Fiorentina

Stiamo parlando della Juventus di Luciano Spalletti, che da tempo sembra aver messo il difensore viola nel mirino. Secondo quanto riportato nel pomeriggio da la Gazzetta dello Sport i dialoghi con la Fiorentina sono già in corso, con i bianconeri pronti ad un vero e proprio piano strategico: la Juve intende anticipare la concorrenza e prova a inserirsi nel momento di grandi cambiamenti alla Fiorentina con l'arrivo di Paratici a capo del mercato. L’esterno mancino dell'Under 21 è il profilo in rampa di lancio, piace tanto per qualità e prezzo e alla Continassa viene ritenuto fra i più futuribili in chiave azzurra.

La Fiorentina ha fatto il presso ma la Juventus prova ad aggirare le condizioni dei viola

Per la Fiorentina Niccolò Fortini però non può andar via facilmente: per strapparlo serve una somma che si aggiri attorno ai 15 milioni. Sulla valutazione ci sono pochi margini di manovra, a differenza della formula che si può discutere e strutturare in base alle evoluzioni di una trattativa. La Juve ha qualche soluzione immediata per la Fiorentina, soprattutto in difesa: da Gatti (definitivo) a Rugani (in prestito), potrebbe giungere da Torino il rinforzo che Paratici vuole aggiungere subito per irrobustire il muro viola nella seconda parte della stagione in modo da aumentare le possibilità di salvezza.