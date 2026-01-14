Dopo lo scontro con Pulisic, De Gea resta da valutare per la sfida di Bologna. E intanto si scalda Christensen

Allarme De Gea in casa Fiorentina. Durante il primo tempo della partita con il Milan, il portiere spagnolo è stato protagonista di un duro scontro con Pulisic in cui l'americano gli ha involontariamente pestato la caviglia. De Gea è poi rimasto in campo concludendo la gara, ma proprio nei giorni scorsi ha pubblicato su Instagram una storia in cui mostrava i segni ancora evidenti della tacchettata.

Si scalda Christensen

Ferite da non sottovalutare, al punto che - secondo quanto riporta Radio Bruno Toscana - De Gea sarebbe da valutare per la sfida di Bologna. Il portiere ha sfruttato i due giorni di riposo per medicarsi, ma verrà rivalutato oggi. Vanoli non vuole rischiare nulla e quindi nel frattempo scalda i guantoni Christensen, ma ovviamente si farà di tutto affinché lo spagnolo sia in campo domenica.