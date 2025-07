Primo e secondo lotto di lavori al Franchi: Il programma per convincere tutti della bontà della candidatura di Firenze per Euro 2032

L'obiettivo di Firenze è chiaro: fare parte della cinquina che ospiterà la parte italiana degli Europei 2032. La candidatura del capoluogo toscano è ufficiale.

Programma

Un programma di massima già c'è per ottenere questo risultato già c'è: primo lotto di lavori, già finanziato, terminato entro fine 2026 e secondo lotto in rampa di lancio nei 90 giorni seguenti.

Variante e tempistiche

I lavori dentro lo stadio vanno avanti con regolarità, ora che non ci sono interruzioni causa partite interne della Fiorentina. Nelle prossime settimane verrà ufficializzata la proposta di variante approvata in conferenza dei servizi che consentirà alla squadra viola di giocare ancora al Franchi per la prossima stagione. Verranno contestualmente rese chiare le tempistiche nel dettaglio.