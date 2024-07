Corriere dello Sport-Stadio: L'idea di una Fiorentina italiana

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo sulla Fiorentina stamani: “Colpani, si lotta”. Sottotitolo: “Viola a oltranza per la mezzala”.

Pagina 14

Grande spazio viene dato a: “Viola, per Colpani è braccio di ferro”. Sottotitolo: “Fiorentina e Monza sono ancora distanti su valutazione e formula Attesa per un vertice decisivo”.

Fiorentina italiana

Di spalla: “Valentini, spiragli per un accordo”. In taglio basso: “Consapevole o no, c’è l’idea di una Fiorentina italiana”. Occhiello: “Novità in controtendenza anche senza Castrovilli e con Pongracic può nascere una squadra utile a Spalletti”.