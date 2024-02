Una Fiorentina distratta e impalpabile si fa castigare a domicilio dal Bologna lasciando ai rossoblù dei punti importanti per l'Europa

Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.

Bologna-Fiorentina 2-0 (12' Orsolini, 90'+4 Odgard)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur (83' Duncan), Mandragora (83' Maxime Lopez); Ikone, Bonaventura (57' Beltran), Nico Gonzalez (70' Nzola); Belotti.

90'5 Finisce qui. La Fiorentina perde a Bologna per 2-0: a segno al 12' Orsolini, poi nel recupero raddoppia Odgaard per i rossoblù.

90'+5 Ammonito Beltran per fallo commesso su Fabbian.

90'+4 Gol del Bologna. Perde il pallone la Fiorentina, Lykogiannis va quasi sul fondo per il cross in area dove c'è il neoentrato Odgaard che tutto solo spedisce il pallone in porta per il 2-0 dei padroni di casa.

90'+3 Assalto finale della Fiorentina con tanti palloni messi nel mezzo all'area e la difesa Bologna che puntualmente li allontana.

90'+1 Scaramuccia tra Biraghi e Posch, vengono ammoniti tutti e due.

90'+5 Assegnati cinque minuti di recupero.

88' Doppio cambio per il Bologna: escono Kristiansen e Zirkzee, vanno in campo Calafiori e Odgaard.

85' Cross di Ikone da destra, va di testa Nzola ma para comodamente Ravaglia.

83' Doppio cambio nella Fiorentina: escono Mandragora e Duncan, tocca a Maxime Lopez e Duncan.

81' Duello tra Zirkzee e Milenkovic, con l'attaccante del Bologna che poi va al tiro senza trovare la porta.

78' Doppio cambio per il Bologna: escono Saelemaekers e Orsolini, vanno in campo Lykogiannis e Ndoye.

77' Belotti serve Ikone sulla corsa, l'esterno viola va al tiro ma ne esce soltanto una conclusione sballata.

74' Fiorentina vicina al gol! Azione offensiva prolungata dei viola, con Beltran che fa la sponda di testa per Nzola che a sua volta di testa da pochi passi dalla porta manda fuori il pallone. Poteva esserci anche un possibile fuorigioco.

71' Azione d'attacco del Bologna con Orsolini che va a calciare di potenza, ma non trova la porta.

70' Secondo cambio nella Fiorentina: esce Gonzalez, tocca a Nzola.

69' Cambio nel Bologna: esce Aebischer, fa il suo ingresso in campo Fabbian.

69' Ci prova Kayode calciando da lontano, pallone che finisce alto.

67' Calcio di punizione battuto da Biraghi, che inquadra la porta ma Ravaglia respinge il pallone!

65' Bologna che sta attaccando in continuazione: stavolta Zirkzee va al tiro che viene deviato, ma il pallone finisce tra i guantoni di Terracciano.

63' Sugli sviluppi di calcio d'angolo stacca di testa Beukema mandando il pallone alto sopra la traversa.

62' Saelemaekers salta Kayode e prova un tiro-cross sul quale interviene Arthur mandando il pallone sul fondo.

59' Ammonito Freuler per fallo commesso su Mandragora.

58' Va al tiro Zirkzee, chiude la conclusione Kayode.

57' Primo cambio nella Fiorentina: esce Bonaventura, va in campo Beltran.

55' Occasione per il Bologna con Ferguson, che prova a girare di testa il pallone in porta sul cross di Orsolini ma interviene Terracciano in parata.

53' Secondo tempo sulla falsa riga del primo per il momento, con il Bologna che concede pochissimo alla Fiorentina.

50' Si salva la Fiorentina! Scavetto di Zirkze su Terracciano in uscita con il pallone che sta per carambolare in porta, salva sulla linea Kayode.

47' Val tiro da fuori Ferguson, para e blocca il pallone a terra Terracciano.

46' Il secondo tempo inizia senza nessun cambio da parte di entrambe le squadre.

50' Finisce il primo tempo: il Bologna sta vincendo 1-0 grazie al gol siglato da Orsolini al 12. La Fiorentina dovrà cambiare totalmente approccio nella ripresa.

45'+3 Intervento a gamba alta di Zirkzee su Ranieri, l'arbitro non estrae nessun cartellino.

45' Assegnati cinque minuti di recupero.

42' Canovaccio della partita che non cambia, con il Bologna che continua ad attaccare anche in questi minuti finali e la Fiorentina che prova a recuperare più palloni possibile sulle azioni dei rossoblù-

40' Annullato il gol del Bologna per il tocco di Posch in fuorigioco sul calcio di punizione battuto da Orsolini. Si torna all'1-0 per i felsinei.

37' Gol del Bologna. Orsolini da calcio di punizione cerca nuovamente il secondo palo e realizza il secondo gol; sul tiro tocca però il pallone Posch di testa che potrebbe essere in fuorigioco, valutazione del VAR in corso.

34' Il primo ammonito della Fiorentina è Milenkovic per fallo commesso su Zirkzee.

33' Fiorentina che fa poco movimento in campo, il Bologna continua a manovrare il gioco.

29' Bologna padrona del campo, la Fiorentina sta attaccando e cerca di limitare i rossoblù.

26' Ci prova anche Zirkzee con la conclusione di potenza, pallone che finisce a lato della porta difesa da Terracciano.

25' Brividi per la Fiorentina con la conclusione di Ferguson parata da Terracciano, il pallone finisce poi sui piedi di Orsolini che cerca il tiro calciando alto.

23' Grande occasione per la Fiorentina, con Kayode che strappa il pallone dai piedi a Zirkzee, lo recupera Ikone che serve Mandragora per il tiro che però finisce alto di poco.

20' Lancio per Aebischer che si era fatto vedere in attacco, lo va a chiudere Milenkovic.

18' Check finito, il gioco riprende senza che nessun fallo venga ravvisato

15' Valutazione del VAR in corso per un tocco su Gonzalez in area.

12' Gol del Bologna. Orsolini riceve il pallone, salta Biraghi e con il sinistro spedisce il pallone sul palo lontano per l'1-0 dei padroni di casa.

11' Ancora Bologna pericoloso con Orsolini. che cerca il tiro da fuori sul secondo palo ma il pallone finisce sul fondo.

8' Bologna all'attacco con Saelemaekers, che serve un bel pallone rasoterra per Zirkzee ma l'attaccante rossoblù lo liscia di tacco.

6' Occasione per la Fiorentina con Ikone, che dopo uno scambio con Bonaventura prova la conclusione con il destro ma non trova la porta.

3' Entrambe le squadre stanno provando ad imporre il loro gioco in questi primi minuti di gioco, con la Fiorentina che cerca di far girare il pallone con calma.

1' Inizia la gara! Forza viola!

Alle ore 19 la Fiorentina scenderà in campo allo stadio Renato Dall'Ara, nel recupero della 21esima giornata di Serie A contro il Bologna. Come di consueto Fiorentinanews.com seguirà l'incontro con la sua diretta testuale, raccontandovi minuto per minuto quello che succede in campo.

