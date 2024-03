"In un ambiente caldo come Firenze, al Milan basterebbe un pareggio. Leao? Forte, ma non sai mai cosa aspettarti da lui..."

Per fare il punto sulla partita di domani sera tra Fiorentina e Milan, il giornalista vicino alle vicende di casa rossonera Furio Fedele ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Fossi in Pioli firmerei per un pareggio in un ambiente caldo e storicamente difficile come quello di Firenze. In fondo al Milan basta arrivare in Champions per considerare positiva la stagione, mentre questo risultato potrebbe non essere sufficiente per la conferma del tecnico. Credo che Pioli rimarrebbe solo se arrivasse in finale di Europa League, magari vincendola”.

“La Fiorentina farà un grande finale di stagione”

Poi ha aggiunto: “Domani Leao ci sarà ed è un bene, però per quanto forte non sai mai cosa aspettarti da questo ragazzo. Per fortuna che ci sono delle certezze come Pulisic e Giroud. Riguardo a Italiano, sinceramente non credo che stia già pensando al futuro. Anzi, penso che la Fiorentina sarà grande protagonista di questo finale di stagione”.