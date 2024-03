L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha commentato la vigilia della sfida contro il Milan a Tag24.it. Ecco le sue parole: “Non credo che dipenda solo dai rossoneri, domani. Tra una fase difensiva piuttosto scarsa e due rendimenti altalenanti, le squadre hanno qualche caratteristica simile. Il Milan, comunque, ha poco da chiedere al campionato e anche per questo mi aspetto una partita equilibrata. Certo è che ogni vittoria porta solo del bene, anche in ottica Europa League”.

“Italiano ciclo finito? Sì”

Su Italiano: “Ciclo finito? Sì. Ha capito di aver dato tutto qui a Firenze e sa di avere alcune pretendenti. Un bel progetto a medio termine, dove la Fiorentina ha fatto enormi progressi con lui in panchina. In più, se non dovesse succedere qualcosa di clamoroso, la squadra ha la strada spianata per la finale di Conference, con tutto il rispetto per le altre”.

“Un trofeo sarebbe spettacolare”

Sull'ipotesi trofeo: “Sarebbe spettacolare. Credo che anche Barone, da lassù, sarebbe molto contento di poterlo festeggiare. Può essere una bella dedica a chi ha fatto tanto per questa società”.