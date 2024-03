Baiano: "Per quanto fatto alla Fiorentina, Italiano è già un allenatore importante. Sarebbe adatto per la panchina del Napoli"

L'allenatore ed ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina e del Napoli Francesco Baiano è intervenuto a 1 Station Radio, per parlare del tecnico viola Vincenzo Italiano: “Per il lavoro che si è visto da parte sua in questi anni, è un allenatore emergente però già molto importante. Non ha ancora portato a casa niente, eppure viene da due finali conquistate. Per quello che ha fatto alla Fiorentina, ma anche a La Spezia, la sua crescita è sotto gli occhi di tutti”.

“Sarebbe adatto per Napoli”

Sul suo futuro: “Italiano sarebbe l'allenatore adatto per la panchina del Napoli. Gioca con il suo amato modulo, il 4-3-3, ma sa adattarsi ed è da tempo passato al 4-2-3-1. Sono schieramenti già nei meccanismi della squadra”.