Pellegatti: "Criticare Italiano a stagione in corso è autolesionismo. La piazza dovrebbe solo augurarsi il meglio per la Fiorentina"

Il giornalista di Carlo Pellegatti ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista della sfida di domani tra la Fiorentina e i rossoneri: “Ad oggi la situazione in casa Milan è che Pioli non è più voluto da gran parte dei tifosi e della stampa. Io sono dell'idea che l'allenatore vada sostenuto chiunque sia, perché davanti a tutto ci deve essere il bene della squadra. Non si può dire Pioli out o Italiano out durante un campionato, al contrario bisognerebbe augurarsi che questi tecnici portino le loro formazioni il più in alto possibile".

“Pioli sarà il primo a commuoversi”

E poi ha aggiunto: “Pioli domani sarà il primo a commuoversi al minuto numero 13, quando scatterà il consueto e meraviglioso applauso per Davide Astori. Ma domani ci sarà un ulteriore momento di saluto, quello a Joe Barone. Spero che la Fiorentina riesca a compattarsi adesso, due lutti così drammatici nel giro di pochi anni non sono facili da affrontare”.