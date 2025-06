Parte una nuova era quest'oggi per quanto riguarda l'Italia. E' la giornata della presentazione del nuovo selezionatore, Gennaro Gattuso che, tra le altre cose ha detto: "Non ho parlato con Acerbi, un giocatore che sta dando tanto al calcio, non è una problematica che ha toccato me. Da parte mia però ci saranno scelte diverse. Nulla contro di lui, ma tra i 35 che ho chiamato non c'era. Ho chiamato altri giocatori più giovani e che penso ci possano dare qualcosa”.

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina ha dal canto suo annunciato la partenza del 'Progetto Prandelli'. "Un progetto - ha spiegato - aiutato e supportato da due campioni del mondo come Simone Perrotta e Gianluca Zambrotta. Dovranno sviluppare nel modo migliore possibile la capacità dei nostri giocatori partendo dei vivai, un supporto al settore giovanile e a quello tecnico. Questo rappresenterà un ulteriore progetto che viaggerà in maniera autonoma ma parallela rispetto a quello di Gattuso". L'ex allenatore della Fiorentina, dunque, torna in pista.