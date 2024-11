Questa mattina in prima pagina sul QS de La Nazione si legge: “Lenti e spenti. E' una moviola”. A pagina 2, invece: “Lenti e prevedibili: i viola steccano. Squadra in tilt, non basta Jorko-gol”.

A pagina 4 ci sono le parole di Palladino “KO per le ripartenze”, mentre a pagina 5: “E domenica c'è il Verona. Stadio già tutto esaurito. Altre 48 ore e poi la sosta”.