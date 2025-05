La Fiorentina interessata a un profilo (in scadenza) per la fascia sinistra di casa Cagliari

Il campionato è giunto al termine e a breve aprirà le porte il calciomercato estivo, con le squadre pronte a muoversi per rinforzare le proprie rose in vista dell'annata 2025-26. La Fiorentina starebbe guardando con interesse a un profilo per la fascia sinistra da affiancare a Robin Gosens, che sarà riscattato dall'Union Berlino.

L'Unione Sarda riporta come l'interesse dei viola sia per Tommaso Augello, terzino sinistro classe 1994 del Cagliari, reduce da un’ottima stagione con ben 41 presenze e 8 assist con i sardi tra Serie A e Coppa Italia. Il suo contratto è in scadenza a giugno e potrebbe rimanere svincolato. Rimane da capire il futuro di Fabiano Parisi, che sarà tra i giocatori su cui la Fiorentina rifletterà in vista della prossima stagione.