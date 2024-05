Bucchioni: "Ancora non mi spiego la sconfitta di ieri, la Fiorentina non ha giocato la partita. Nico e Bonaventura dov'erano?"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato al TGR Rai Toscana la finale di ieri: “E' una maledizione, una sconfitta inattesa perché la Fiorentina era più forte. Fatico ancora a capire cosa possa essere successo, una partita non giocata, la mancanza di voglia di vincere, di carattere, di determinazione, tutte cose che hanno caratterizzato la squadra in questi anni. Forse un blocco psicologico, non saprei, ieri è evaporato tutto contro un avversario che in Italia faticherebbe ad arrivare a metà classifica”.

“Nico e Bonaventura dov'erano?”

Poi ha aggiunto: "Ieri sera sono mancati i big: Nico Gonzalez, Bonaventura e Arthur dov'erano? Per non parlare di Kouame che davanti alla porta calcia male, scoordinato, sprecando un'occasione importantissima".

“Palladino sarà l'allenatore della Fiorentina”

Infine su Italiano: “Per quello che ha fatto in questi tre anni avrebbe meritato un trofeo, anche se il suo lavoro rimane. Si chiude un ciclo ed è praticamente fatta per Palladino, mancano le firme ma il nuovo allenatore della Fiorentina sarà lui”.