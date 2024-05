Non le manda a dire lo storico dirigente sportivo Pino Vitale, che ha parlato così a TMW: “Dopo la sconfitta di ieri, la stagione della Fiorentina per me è insufficiente. Un ottavo posto e una finale non bastano, la verità è che Italiano ha meno colpe di tutti perché i giocatori sono tutt'altro che eccelsi”.

“Nico Gonzalez, che delusione”

Poi ha aggiunto: “Mi aspettavo che Nico Gonzalez facesse la differenza ieri, invece non ci è riuscito contro una squadra modesta come l'Olympiakos. Cosa vuoi dire a un allenatore che porta la squadra per tre volte in finale? Italiano è sufficiente, la squadra no. A parte un paio di occasioni, la Fiorentina è scomparsa dal campo e non ha preso gol prima solo grazie a Terracciano”.

“Commisso dica la verità”

Su Commisso: “Bisogna che dica onestamente che programmi ha, un grande popolo come quello fiorentino si merita la verità. Se deve prendere un Palladino o un Aquilani, allora andrei su Baroni che sarebbe profeta in patria. Giocatori in scadenza? A parte Bonaventura, gli altri per me se ne possono anche andare".

“Dirigenti? Quali dirigenti?”

Infine sul silenzio dei dirigenti dopo la sconfitta: “Quali dirigenti? C'è Commisso, che è il presidente, e poi? Gli altri chiamarli dirigenti è una parola grossa, questo è un mestiere serio e bisogna dimostrare di saperlo fare. Ferrari era direttore della comunicazione e in tre giorni l'hanno fatto direttore generale, mi sembra che in queste cose la Fiorentina pecchi".