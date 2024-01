Faceva parte di una banda che rubava nelle case: arrestato il fratellastro di Antonio Cassano

Antonio Cassano al centro degli ultimi fatti di cronaca, anche se stavolta non direttamente. Il fratellastro dell'ex calciatore, Giovanni Cassano, è stato arrestato insieme ad altre sette persone con le quali componeva una banda specializzata in furti nelle case. Come riporta La7, i malviventi entravano nelle abitazioni tramite chiavi che rubavano ai proprietari e poi riproducevano con il supporto di un negozio di ferramenta “di fiducia”.

Peccato di recidiva

L'arresto da parte delle Forze dell'Ordine è avvenuto a Bari, e peraltro Giovanni Cassano non è nuovo alle autorità. Il fratello di Fantantonio, detto “U'curt”, nelle scorso ottobre si era infatti visto sequestrare beni per circa un milione di euro, frutto di una serie di attività illecite tra cui furti, ricettazioni e rapine.