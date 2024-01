Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.

Fiorentina-Inter 0-1 (14' Lautaro Martinez)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi (83' Milenkovic); Arthur (46' Maxime Lopez), Duncan (83' Mandragora); Ikone (60' Gonzalez), Bonaventura, Nzola; Beltran (83' Barak).

90'+5 Finisce la gara. Nonostante l'assedio finale della Fiorentina nei minuti di recupero vince l'Inter 1-0 grazie al gol segnato da Lautaro Martinez al 14'. Pesa il rigore sbagliato da Gonzalez al 76' che poteva valere il pareggio.

90'+3 Ci prova di testa Barak sugli sviluppi di un calcio d'angolo, pallone che va oltre la traversa.

90' Ammonito Mandragora per un calcione rifilato a Arnautovic.

90' Assegnati cinque minuti di recupero.

88' Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Parisi, va in campo Milenkovic.

85' Parisi strappa via il pallone a Frattesi e lo serve in area per Nzola, c'è la chiusura di Acerbi sull'attaccante viola.

83' Cambi anche nella Fiorentina: escono Beltran e Duncan, tocca a Barak e Mandragora.

82' Ultimo cambio nell'Inter: esce Pavard appena ammonito, va in campo Bisseck.

81' Ammonito Pavard per fallo commesso su Bonaventura.

78' Cambio nell'Inter: esce Lautaro Martinez, va in campo Sanchez.

76' GONZALEZ SBAGLIA IL CALCIO DI RIGORE! Il numero dieci voglia calcia piano e Sommer intercetta. Si resta sull'1-0 per l'Inter.

75' Calcio di rigore per la Fiorentina! Ammonito Sommer per l'intervento su Nzola.

72' Uscita di Sommer su Nzola, con il il portiere nerazzurro che colpisce al volto l'attaccante viola. Sulla respinta ci prova Martinez Quarta con Pavard salva sulla linea. Revisione al VAR dell'azione in corso.

69' Occasione per la Fiorentina, con Nzola che difende bene il pallone in area, si gira e va alla conclusione in porta ma para Sommer.

67' Lancio lungo di Ranieri per Parisi, ma sul pallone va Nzola che quasi dalla linea di fondo calcia su Sommer.

64' Segna Arnautovic, ma c'era Mkhitaryan in fuorigioco sullo sviluppo dell'azione.

62' Perde un pallone velenoso Parisi regalandolo a Lautaro Martinez, il quale lo serve ad Arnautovic ma è bravo a intervenire su di lui Ranieri.

60' Cambio anche nella Fiorentina: esce Ikone, finalmente torna in campo Gonzalez dopo l'infortunio accusato a dicembre.

60' Triplo cambio nell'Inter: escono Bastoni, Darmian e Thuram, vanno in campo Acerbi, Dumfries e Arnautovic.

59' Cross di Ikone in area, non ci arrivano di testa né Nzola né Martinez Quarta.

57' Cross teso di Darmian in area, va alla conclusione Lautaro Martinez con il pallone che finisce sul fondo.

54' Occasione per la Fiorentina con il tiro-cross di Parisi sul secondo palo che per poco non finisce in porta.

53' Ancora Frattesi per Lautato Martinez, che stavolta strozza la conclusione e può parare comodamente Terracciano.

50' Tiro-cross di Mkhitaryan, intercetta e trattiene il pallone Terracciano in uscita bassa.

48' Frattesi se ne va via sulla destra e serve Lautaro al centro che va alla conclusione senza inquadrare la porta.

46' Gioco subito interrotto per un'invasione di campo, con un tifoso nerazzurro che va ad abbracciare Lautaro Martinez.

46' Il secondo tempo inizia con un cambio per la Fiorentina: c'è Maxime Lopez al posto di Arthur.

45'+2 Finisce il primo tempo. L'Inter sta vincendo per 1-0, ma la Fiorentina sta giocando bene e ha avuto più occasioni per andare a segno.

45'+2 Ammonito Ikone per aver trattenuto Carlos Augusto.

45'+1 Occasione per la Fiorentina con Faraoni che pesca Nzola in area, ma il suo tiro viene chiuso dall'intervento di Bastoni.

45' Saranno due i minuti di recupero.

44' Bonaventura calcia su punizione, pallone che finisce sulla barriera.

41' Ammonito Bastoni per aver toccato il pallone con un braccio su azione di Ikone.

39' Mkhitaryan serve Carlos Augusto che prova il cross, lo chiude puntualmente Faraoni.

36' Contatto in area nerazzurri con Bastoni che trattiene Ranieri, non c'è nulla né per l'arbitro né per il VAR.

34' Bonaventura!!! Crossi di Faraoni da destra, Bastoni prova ad allontanare il pallone di testa ma diventa disponibile per Bonaventura che va al tiro, paratona di Sommer che salva la sua porta!

32' Altra occasione per l'Inter con Thuram che di tacco in area serve Frattesi che va al tiro, para Terracciano!

30' Si lancia a tutta velocità Thuram verso l'area ma poi inciampa su una zolla, si salva la difesa viola.

28' Punizione battuta di seconda da Duncan per la conclusione di Arthur, pallone che finisce tra le braccia di Sommer.

25' Rimpallo in area nerazzurra con Bonaventura che riceve il pallone ma non si gira in tempo per andare alla conclusione.

23' Ritmi un po' calati in campo, con la Fiorentina che cerca di farsi strada tra le maglie dell'Inter e i nerazzurri che partono spesso in contropiede.

20' Fiorentina che si ripresenta in area nerazzurra, c'è addirittura Mkhitaryan a chiudere su Nzola.

17' Prova a reagire la Fiorentina con Martinez Quarta che va di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma non trova la porta.

14' Gol dell'Inter. Calcio d'angol e Lautaro Martinez gira di testa il pallone in porta nonostante commetta fallo su Parisi ad azione in corso; il VAR convalida il gol per i nerazzurri che vanno sull'1-0.

13' Che occasione per l'Inter, con Thuram che se ne va via in velocità e serve Carlos Augusto sull'altro lato, chiude a pochi passi dalla porta Faraoni.

11' Segna Nzola mettendo il pallone sotto le gambe a Sommer ma c'era fuorigioco!

9' Errore di Martinez Quarta che sbaglia la dose del passaggio per Ranieri, ruba il pallone di Lautaro Martinez e cerca il tiro calciando alto sopra la traversa!

6' Inter che prova a sorprendere i viola in contropiede, chiude bene la difesa gigliata in area sui cross da entrambe le corsie.

3' Squadre in fase di studio reciproco, con la Fiorentina che sta facendo girare bene il pallone.

1' Subito occasione per la Fiorentina con Nzola che va al tiro calciando direttamente su Sommer, ma c'era fuorigioco.

1' Inizia la gara! Forza viola!

Fiorentina-Inter è il big match di questa domenica di Serie A. Al ‘Franchi’ arrivano i nerazzurri, impegnati in lotta Scudetto, che possono tornare davanti alla Juventus con una partita in meno. La Viola, invece, vuole tornare al quarto posto dopo il sorpasso dell'Atalanta.

Calcio d'inizio alle ore 20:45: Fiorentinanews.com vi offrirà la DIRETTA TESTUALE dell'incontro, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Per seguire la diretta e non perdervi neanche un'emozione della partita, cliccate il tasto F5 del pc o aggiornate costantemente la pagina se siete su dispositivo portatile.