Carnevali tenta di spegnere le voci su Berardi: "Sono convinto che ha parlato in tono scherzoso. Ogni anno dobbiamo ripartire da lui"

Domenico Berardi ha riacceso le voci sul suo futuro. Fiorentina e Lazio sono lontane dalla possibilità di acquistarlo, eppure è bastato un “non so se rimarrò ancora a Sassuolo” del numero 10 neroverde per rimettere in discussione il suo ultimo mese di mercato.

A tentare di calmare le acque è l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, che tenta di fare chiarezza. Ecco le sue parole, riportate da Tuttomercatoweb.com: “Ha fatto una battuta, sono convinto che Berardi abbia usato un tono scherzoso. Lui è la nostra bandiera, dobbiamo ripartire da lui ogni anno".