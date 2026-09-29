Montella, quanti fischi! E tutto lo stadio chiede a gran voce le sue dimissioni - VIDEO
Che serataccia per Vincenzo Montella! La sua Turchia cola a picco contro l'Italia di Roberto Mancini, che regola la squadra dell'ex allenatore della Fiorentina con un secco 4-1.
Cori contro Montella
Sul 3-0 siglato da Kayode, la situazione allo stadio Atatürk Spor di Bursa si è fatta incandescente per Montella: come svelato dal telecronista Rai Alberto Rimedio, infatti, tutto lo stadio ha iniziato ad intonare all'unisono il coro “Montella, dimissioni!”. Certamente non un trattamento di favore verso l'ex tecnico viola, già al centro del ciclone in Turchia dopo il deludente Mondiale di quest'estate.
Il video
Questo il video del coro contro Montella, intonato da tutto lo stadio
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