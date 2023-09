Galli: "Terracciano ha fatto il suo onestissimo lavoro, Christensen non dà sicurezza. Gli schiaffi e le critiche sono servite a Italiano"

A Lady Radio ha parlato l'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli, intervenendo sulla vittoria degli uomini di Italiano contro l'Udinese: "Terracciano sta raccogliendo i frutti del suo lavoro, non ha mai rubato nulla a nessuno e sono molto contento per lui. A Udine ha fatto il suo onestissimo lavoro. Al momento è lui il titolare perché Christensen ha dimostrato di non poter dare quella tranquillità che serve là dietro. Terracciano, nella sua semplicità, lo fa.

Avevo detto che per capire questa squadra sarebbe servito un mese. Mi pare che per adesso la Fiorentina si sia appellata anche alla fortuna, ma serve anche quella. Italiano grazie agli schiaffi presi e alle critiche sta valutando nuove idee. Giusto così".