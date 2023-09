Intanto a Bologna pensano già al Derby dell'Appennino contro la Fiorentina, in programma... A metà gennaio!

Vedere uno stadio pieno di colori è bellissimo, soprattutto quando le tifoserie organizzano splendide coreografie. Il grande numero di persone coinvolte e i costi da sostenere, però, non è semplice e per fare tutto al meglio serve tempo.

Lo sanno bene i gruppi organizzati della Curva Andrea Costa di Bologna, che oggi ha fatto sapere tramite i propri canali social che domenica, in occasione della gara interna contro l'Empoli, sarà effettuata una raccolta fondi che avrà uno scopo ben preciso: finanziare la coreografia che sarà fatta per il derby contro la Fiorentina. C'è però un particolare: la gara contro i viola al Dall'Ara è programmata per il prossimo 21 gennaio. Ben dopo la gara d'andata al Franchi, che si giocherà a metà novembre.