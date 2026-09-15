Sandro Sabatini scherza: "Mastantuono ha fatto tripletta solo perché ho detto che non era buono a nulla. Contro il Napoli fa gol"

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato a Numer1 Podcast, intervenendo a qualche giorno di distanza dalla tripletta di Mastantuono, sulle sue parole critiche nei confronti del giovane argentino della Fiorentina.

Su Mastantuono

Incalzato da Cruciani e Zazzaroni ha detto: “Eh lo so, ma che devo fare io”. E poi scherzando: "Mastantuono ha fatto tre gol, solo perché io avevo detto che non era buono a nulla. Mi dovrebbe omaggiare dopo quello che ho detto su di lui”.

Sul Napoli

"Secondo me il Napoli contro la Fiorentina vincerà 1-3. A questo punto dico che segna Mastantuono, glielo devo. E poi segna Anguissa, che rientra dall'infortunio".