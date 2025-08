La Fiorentina è più vicina a Simon Sohm. La decisione per il centrocampo sembra essere stata presa con convinzione: Franck Kessie è destinato a rimanere una suggestione, viste le richieste troppo alte sull'ingaggio, così il club viola ha virato sullo svizzero. Prosegue la trattativa con il Parma, con un progressivo avvicinamento delle parti per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro. Si attende una chiusura definitiva e un accordo durante il weekend, nella fase finale dell'operazione che potrebbe dunque risultare decisiva. Alla Fiorentina basta presentare un'offerta ritenuta congrua dai crociati, poi sarà affare fatto.

Beltran-Flamengo, c'è più ottimismo adesso. E Sebastiano Esposito?

Quella di Lucas Beltran è ancora una situazione piuttosto delicata, ma si registra maggiore ottimismo. L'offerta del Flamengo (12 milioni di euro + 3 di bonus) è stata immediatamente accettata dalla Fiorentina, ma il calciatore si è preso qualche giorno per decidere il proprio futuro. Adesso l'argentino sembra maggiormente propenso ad accettare la destinazione nonostante le perplessità iniziali. Intanto il club viola prepara il possibile assalto al sostituto: Sebastiano Esposito potrebbe tornare un nome caldo per l'attacco.

Ufficiale: Lezzerini torna in viola. Fortini, valutazioni in corso

La Fiorentina, oggi, ha ufficializzato l'arrivo del “nuovo” terzo portiere: Luca Lezzerini è ufficialmente un giocatore viola, dopo otto anni dal suo trasferimento. Sarà lui a rimanere alle spalle di De Gea e Martinelli. Tra i più giovani, peraltro, c'è Niccolò Fortini, presente tra i convocati del ritiro in Inghilterra e valutato in queste settimane da Stefano Pioli. Le proposte delle big vengono ignorate, la Fiorentina non ha intenzione di cederlo. Attenzione, però, al sondaggio della Cremonese per un prestito secco.