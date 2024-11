Comuzzo: "Chiellini è il mio idolo, cerco di replicare il suo atteggiamento in campo. Il mister mi chiede la costruzione dal basso"

Pietro Comuzzo, difensore viola, ha parlato alla vigilia della partita di Conference League della Fiorentina contro l'APOEL, gara che costituisce il terzo incontro della League Phase:

L'idolo di Comuzzo

“ E' stato un inizio col botto per me, un momento bellissimo che non mi aspettavo del tutto. Ho sempre lavorato per stare qui e adesso farò di tutto per restarci. Idolo? Chiellini, per il suo atteggiamento, cerco di replicarlo anch'io in campo”.

“Ecco dove posso migliorare”

“Come difensore cerco sempre di esaltare le mie qualità migliori, credo che un calciatore bravo è quello che riesce a correggere i propri difetti. Devo migliorare nella costruzione del gioco e trovare le giuste linee di passaggio, gli allenamenti mi serviranno anche per questo”.