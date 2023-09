Alla fine Odriozola si rassegna e torna alle origini: la Real Sociedad lo riaccoglie

Aveva lasciato un ottimo ricordo anche Alvaro Odriozola a Firenze, dopo essere tornato al Real Madrid: troppo esoso il prezzo del riscatto per una Fiorentina che poi aveva puntato su Dodo. Il basco però nella capitale è tornato a fare il comprimario, trovando il campo solo in 6 occasioni e per questo ha chiuso la sua avventura in queste ore, tornando alla sua Real Sociedad. Finisce così il sogno blanco dell'ex terzino viola.