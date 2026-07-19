Valentini verso il ritorno in Sudamerica? La trattatriva con il Grêmio rallenta. Ecco perchè
Nicolas Valentini potrebbe continuare la sua carriera in Sudamerica, precisamente con la maglia del Grêmio.
La formula
La Fiorentina già da giorni ha accettato la cessione in prestito con diritto di riscatto fissato ad appena 3 milioni per il difensore argentino.
E il Grêmio…
Tuttavia, esponenti vicini al Tricolor fanno sapere che la trattativa ha subito una frenata a causa delle richieste sull'ingaggio del giocatore 25enne. Il Grêmio continua a lavorare per trovare una quadra dopo che l'accordo con la Fiorentina c'è già da tempo.
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