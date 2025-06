Rolando Mandragora si è confermato un elemento imprescindibile per la Fiorentina. Secondo il Corriere dello Sport, alcune squadre, anche blasonate, avrebbero già chiesto informazioni per il calciatore viola, che però ha come priorità il rinnovo con la Fiorentina.

Il rinnovo di contratto

Il centrocampista è in attesa di capire quale possa essere la volontà della Fiorentina, che però è concentrata sul nuovo allenatore. Nella lista dei rinnovi quello di Mandragora è tra i primi nomi, visto che il suo contratto scadrà nel giugno del 2026. La società si ritiene tranquilla a causa della presenza di un'opzione per il prolungamento annuale legata a un certo numero di presenze. Questa però non ha alcuna validità in sede di rinnovo e le parti devono ragioneranno in ottica 2026.

Una stagione straordinaria

Il calciatore è reduce da una stagione a dir poco sopra le aspettative con 9 gol, 7 dei quali da gennaio in poi, e 5 assist in 43 presenze. Un ottimo bottino, ma soprattutto la dimostrazione concreta del suo valore. L'importanza di Mandragora nel progetto viola è stata ribadita anche da Daniele Pradè nell'ultima conferenza stampa “Il ragazzo è speciale, quando arriverà il momento parleremo con lui”.