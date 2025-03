Il Corriere dello Sport - Stadio: Venti di Kean

Il Corriere dello Sport-Stadio, questa mattina in edicola, ha titolato la sua versione per Firenze con: “Venti di Kean. Il centravanti unica certezza di Palladino; Moise a un passo dal record di gol". Venti, appunto.

“Il trascinatore”

A pagina 12 l'approfondimento sul centravanti della Fiorentina: “Il trascinatore, Kean vede quota venti”. Ma la Premier ha messo gli occhi sul bomber: “Tottenham, Newcastle, Arsenal e West Ham”, sono queste le squadre inglesi che potrebbero fiondarsi su di lui a fine stagione, riporta il Cds.

Gli esami di Palladino

A pagina seguente, si parla del “ciclo di ferro” che la Fiorentina deve affrontare da oggi al prossimo mese. “Gli esami” che Palladino deve sostenere sono: Napoli oggi, poi il ritorno con il Panathinaikos, allora la Juventus in casa e infine Atalanta a Firenze e Milan fuori casa. Intanto, per il Maradona, torna De Gea in porta così come Pablo Marì in difesa e Ndour a centrocampo.