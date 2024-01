Tra gli scontenti c'è anche Yerry Mina che cerca minutaggio tra Grecia, Portogallo e Arabia: la Fiorentina lo darebbe solo a titolo definitivo

Non solo Brekalo, nel club degli scontenti c'è anche Yerry Mina: entrambi hanno un obiettivo Nazionale per giugno, tra Europeo e Coppa America, che il minutaggio garantito a Firenze non gli consentirebbe di raggiungere. Per questo, scrive La Nazione, il colombiano sta valutando alcune situazioni: dall'Olympiakos al Porto, che lo convince di più, all'Arabia che naturalmente dà garanzie economiche. In ogni caso la Fiorentina se ne libererebbe solo a titolo definitivo, visto che il suo contratto scadrà a giugno.