Mentre a Firenze il restyling del Franchi procede a vele sgonfie, questa mattina, ad Arezzo, è stato presentato il progetto ufficiale per il nuovo stadio dell'omonima società calcistica. Il sindaco, Alessandro Ghinelli ha sottolineato l'importanza del progetto: “La società ha evidentemente le risorse per realizzare questo investimento significativo, destinato a qualificare una parte della città”. Inoltre - riporta Il Corriere di Arezzo - ha aggiunto che l'attuale struttura è ormai vetusta e inadeguata rispetto alle aspirazioni sportive della città. L'Arezzo, attualmente, milita nel Girone B di Serie C, in piena zona playoff per la promozione in Serie B.

Gravina: “In Italia gli stadi sono carenti”

Guglielmo Manzo, presidente della Società Sportiva Arezzo, ha espresso la sua emozione per quello che ha definito un giorno storico: “Credo che sia il segnale inequivocabile del legame che abbiamo creato con questa città. Vogliamo offrire una grande opportunità di crescita non solo sul piano sportivo ma anche urbanistico e ambientale”. Anche Gravina, presidente della Figc, ha evidenziato l'importanza delle infrastrutture per lo sviluppo del calcio in Italia: “Le infrastrutture carenti sono uno dei talloni d'Achille del nostro Paese. È fondamentale sostenere gli imprenditori lungimiranti che vogliono investire in questo settore”.

Le immagini del futuro stadio di Arezzo

A seguire vi riportiamo le immagini del possibile impianto che l'Arezzo avrà a disposizione (immagini di Amaranto Magazine):