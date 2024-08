Hornyák: "Contro la Fiorentina la partita dell'anno. Sono fiducioso in un buon risultato"

La Puskas Akademia ha cominciato bene il proprio campionato con quattro vittorie nelle prime quattro partite. Con l'entusiasmo del primo posto in classifica, gli ungheresi si apprestano ad affrontare la Fiorentina nel play off di Conference League.

“La vittoria è stata importante psicologicamente - ha commentato dopo l'ultimo successo l'allenatore della squadra, Zsolt Hornyák - la squadra avrà un giorno libero e martedì andremo in Italia. Per quello che è il nostro livello ci aspetta la partita dell'anno e se tutti riusciranno a dare il cento per cento allora ho fiducia in un buon risultato”.