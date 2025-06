Corriere dello Sport-Stadio: La nuova mediana per Pioli

Il Corriere dello Sport in edicola oggi analizza il mercato della Fiorentina, concentrandosi particolarmente sui casi spinosi interni al mondo gigliato; quelli di Dodo e Kean.

Prima pagina

In copertina il Corriere dello Sport-Stadio intitola: “Non solo arabi” e poi “Kean c'è anche lo United”. Sempre in prima pagina il quotidiano scrive “Dodo, il rinnovo è un caso”.

Pagine 19-20

Nelle pagine dedicate ai colori viola il Corriere dello Sport riprende i temi già trattati in copertina: “Dodo e Kean, viola in salita. Continua il gelo tra il brasiliano e la Fiorentina. United contatti per Moise. Ingaggio da top". Nella pagina seguente l'attenzione si sposta sul mercato in entrata, in particolar modo sul centrocampo: “La mediana di Pioli, Traorè più Bernabè” e ancora “L'uno non esclude l'altro, ma l'obiettivo è prendere un play”.