Edurne De Gea: "La relazione con David va bene, anche se viviamo separati. Stiamo dando a nostra figlia un'educazione che non sia sessista"

Nonostante la distanza la famiglia De Gea sembra essere più unita che mai.

“La nostra relazione va bene”

La compagna del portiere della Fiorentina, nonché cantante, Edurne, ha parlato di questa situazione, dicendo: "Stiamo andando bene, come sempre, come coppia, sebbene lui stia a Firenze e noi (lei e la figlia Yanay ndr) in Spagna. Viaggiamo spesso e riusciamo a vederci, fa parte ormai della nostra routine, poi quando hai una figlia e lavori, il tempo vola".

L'educazione della figlia

Edurne ha anche aggiunto sulla figlia: “Cerchiamo di crescerla in un ambiente che non sia così sessista. Fa quello che vuole; ama le principesse, ma anche i dinosauri e le auto, e penso che sia importante che le diamo questa educazione fin da una tenera età”.