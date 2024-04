Clamoroso Cluj, una squadra di seconda serie lo elimina dalla coppa nazionale. E ora Mutu rischia davvero l'esonero

Viene giustamente ricordato come uno dei calciatori più forti che abbiano indossato la maglia della Fiorentina. Non altrettanto memorabile, invece, l'avventura di Adrian Mutu come allenatore del Cluj. Subentrato lo scorso 24 gennaio al posto di Mandorlini, il Fenomeno non sta riuscendo nell'intento di risollevare le sorti della squadra.

L'ipotesi concreta di un esonero

Ieri è arrivata una clamorosa eliminazione dalla Coppa Nazionale, in seguito alla sconfitta per 4-0 contro una squadra di seconda serie. In campionato, invece, l'attuale terzo posto alle spalle di FCSB e Rapid Bucarest non può certo ritenersi un buon piazzamento. Per questi motivi il Cluj sta riflettendo sul futuro di Mutu, valutando la possibilità di esonerarlo a favore del ritorno di Mandorlini.