Mandorlini: "Italiano ha fatto capire le sue intenzioni nel momento sbagliato. Comunque vada stasera, i tifosi della Fiorentina devono essere contenti"

L'ex allenatore tra le altre dell'Atalanta Andrea Mandorlini ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista della partita di stasera tra la Fiorentina e i nerazzurri: “Sarà una gara fondamentale per la stagione delle due squadre, ma al netto del risultato penso che i tifosi viola dovrebbero essere contenti. Essere ancora in corsa su tre fronti ad aprile non è per niente scontato".

“Addio di Italiano? Momento sbagliato”

“Gasperini ha più esperienza di Italiano - ha aggiunto Mandorlini - mentre il punto in comune è che entrambi hanno dato una filosofia ben precisa alle loro squadre. Riguardo al probabile addio di Italiano, dico solo che non è bello che queste notizie emergano nel momento clou della stagione. Belotti? Firenze è l'ambiente ideale per lui, sono sicuro che ritroverà presto il gol”.