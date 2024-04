Graziani: "Italiano ha sbagliato a manifestare la volontà di andare via alla società. Deve avere rispetto per la Fiorentina"

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana di Andrea Belotti: “Contro il Milan gli ha fatto una grande parata Maignan, anche se avrebbe potuto calciare meglio. Per l'impegno gli darei sempre voti altissimi, perché è uno che davvero esce con la maglietta sudata, però gli attaccanti devono segnare e per adesso lui non ci sta riuscendo”.

“Italiano deve avere rispetto”

“I discorsi sul futuro di Italiano - ha aggiunto Graziani - li avrei rimandati a fine stagione. Andare dalla Fiorentina e manifestare la volontà di andare via non mi è piaciuto come atteggiamento, perché in caso di Europa League ci sarebbe il rinnovo automatico dell'allenatore e la squadra è ancora in corsa per arrivarci. Se Vincenzo va via non mi dispero, però adesso è l'allenatore della Fiorentina e deve avere rispetto per il club che gli ha dato fiducia e che lo sta pagando”.