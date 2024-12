Che voglia di rivincita Kean: primo ritorno da nemico per far pentire la Juve e dare ragione... a Vlahovic

Sarà non solo la partita di Firenze quella di domani ma anche e soprattutto di Moise Kean, il grande scaricato della scorsa estate, con una voglia matta di far rimpiangere la scelta ai suoi ex dirigenti. Come sottolinea il Corriere dello Sport, per l'attaccante viola questa è la stagione della rivincita e l'appuntamento più importante in tal senso sarà proprio domani pomeriggio.

La scorsa stagione, l'ultima prima di rompere un cordone ombelicale quasi decennale con i bianconeri, senza gioie, senza ringraziamenti e anche senza gol. Da lì poi il consiglio di Vlahovic a sposare la causa Fiorentina: per questo il match di domani sarà anche un'occasione per riconoscere ulteriormente al serbo la bontà del consiglio, infiggendogli magari un dispiacere sul campo.