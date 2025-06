Ancora tutto tace sul fronte rinnovo per Rolando Mandragora, in scadenza di contratto nel 2026, ma ancora senza alcuna certezza sull'eventuale prolungamento del contratto. Aleggia quindi il rischio di perdere il calciatore a parametro zero, qualora non venisse rinnovato né venduto.

Nell'accordo tra Fiorentina e Mandragora, scrive TMW, è presente un'opzione unilaterale a favore della società viola per il prolungamento di un anno, ma essa è legata alle presenze. Qualora Mandragora non trovasse abbastanza spazio o avesse problemi di natura fisica, questo rinnovo non scatterebbe più in automatico: viste le prestazioni dell'anno scorso, il centrocampista si è guadagnato tante pretendenti sia in Italia che all'estero, e non è utopico pensare a una mossa di qualche squadra nei giorni a venire.