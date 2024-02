Un confronto quello andato in scena sabato mattina tra la Fiorentina e i suoi tifosi che serviva per arginare una crisi di risultati pericolosi. Nessuna accusa è emersa durante questo incontro, anzi le parti ne sono uscite con un unico denominatore comune: non gettare al vento una stagione che può essere ancora ricca di soddisfazioni.

Il messaggio recapitato dai tifosi alla squadra è stato questo: sudate la maglia, andate in campo con entusiasmo. Noi saremo sempre con voi. I ragazzi di Italiano hanno apprezzato. Questo riporta in merito stamani La Nazione.

Il giorno dopo gli ultras, contro il Frosinone, hanno usato la consueta ironia per archiviare il mercato: “L’unico frigo sempre pieno è il nostro”, lo striscione a centro curva circondato da una serie di birre. Riferimento alle parole usate dal dg Barone. E poi è risuonato il coro per Italiano.

Intanto domani al Dall’Ara, sono attesi almeno 1200 tifosi viola, perché un gennaio brutto non ha cancellato ambizioni e possibilità.