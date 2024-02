Il confronto tecnico-squadra-tifosi che ha giovato all'ambiente. La fiducia dei sostenitori e il coro dedicato all'allenatore

Un confronto dai toni comunque mai eccessivi. E' quello che è andato in scena sabato scorso tra il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, una delegazione della squadra e una rappresentanza della Curva Fiesole.

2024 difficile fino a ieri

Un momento per analizzare tutto quello che è andato storto in questo inizio 2024; fino alla vittoria di ieri pomeriggio, i viola non erano riusciti ancora ad ottenere i tre punti ed avevano subito anche sconfitte deludenti e beffarde allo stesso tempo come contro il Sassuolo e il Lecce. C'era stata indubbiamente un'involuzione della squadra dovuta a diversi fattori.

Un confronto che ha dato frutti

E dal confronto, soprattutto, la Fiorentina è uscita indubbiamente meglio, con la fiducia da parte dei tifosi e con un sostegno che si è tradotto, anche, in un coro dedicato a Italiano. “In queste occasioni ci diciamo sempre tutto quello che c'è da dire - ha chiosato l'allenatore sull'argomento - Ne usciamo sempre carichi. Mi fa piacere che abbiano fatto questo coro per me, per chi fa calcio questo è una delle vittorie più belle”.