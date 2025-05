Tutta l'amarezza di Gosens: "Speravo che la mia doppietta avrebbe avuto un valore diverso. Ora trasformiamo la rabbia in energia"

Ci ha fatto esultare fino a perdere la voce, ci ha fatto sognare, ci ha fatto credere davvero che l'impresa si potesse compiere. Non che ci fosse bisogno di un'ulteriore dimostrazione, ma dopo ieri probabilmente non esiste tifoso della Fiorentina che non sia follemente innamorato di Robin Gosens.

Parole di rabbia e delusione

Leader tecnico e carismatico, trascinatore, campione assoluto che aveva preso per mano da solo la Fiorentina. C'è ovviamente delusione nell'esterno tedesco, che l'ha manifestata tramite un post su Instagram: “Speravo che questa doppietta - si legge - avrebbe avuto un valore diverso. Purtroppo non è bastato. Dobbiamo trasformare la delusione e la rabbia in energia per chiudere al meglio questa stagione”.