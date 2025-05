Sul proprio profilo Instagram, all'indomani dell'eliminazione dalla Conference League, si è espresso l'esterno della Fiorentina Dodo: “Non c'è niente da dire. Pensate solo a migliorare e rendere onorevole questo club”. Così aveva scritto il brasiliano, che però poi ha corretto il testo del post in “C'è poco da dire, ma dobbiamo solo lavorare e pensare ad onorare questo Club”.

Nessun caso, almeno per ora

Non era passato inosservato, ovviamente, il verbo “pensate” alla seconda persona plurale, come a voler intendere che il futuro della Fiorentina non sarà affar suo e che la sua carriera proseguirà altrove. Niente di tutto ciò invece: cambiando il verbo “pensate” con “pensare”, Dodo ha confermato la spiegazione più plausibile e cioè che aveva semplicemente sbagliato a scrivere, non padroneggiando peraltro benissimo l'italiano. Nessun caso di mercato dunque, almeno per ora.