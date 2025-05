Il giorno dopo l’amara sconfitta nella finale scudetto contro l’Inter, il capitano della Fiorentina Primavera Jonas Harder ha voluto mandare un messaggio al popolo viola tramite i propri canali social. Un messaggio pregno di delusione ma che fa trasparire il concetto di famiglia, pilastro della gestione Commisso.

Questo il messaggio sotto all’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram:

“È stato un anno meraviglioso, non con poche difficoltà che però da gruppo abbiamo superato alla grande. Questo non è l’epilogo che volevo perché questa vittoria sarebbe stato il coronamento perfetto di 10 anni in questo settore giovanile che tanto mi ha fatto crescere. Un gruppo fantastico che difficilmente dimenticherò. Ci tengo a ringraziare tanto ogni persona che è passata nel mio percorso. Grazie di tutto”.

.