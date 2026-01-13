Ma come si fa anche solo a pensare di richiedere Gudmundsson così?

Che Albert Gudmundsson possa avere degli estimatori è un fatto normalissimo, anche perché l'islandese si sta anche riprendendo in maniera evidente dopo aver fatto una prima parte di stagione ampiamente deludente (come tutta la Fiorentina del resto).

No alla Roma

Però cercare di provare a prenderlo in prestito, è un esercizio impensabile, vuol dire avere voglia di sentirti rispondere ‘no’. Ed è quello che è successo in queste ore alla Roma, che ha provato questa strada per arrivare all'islandese.

Altro tipo di proposte

Il finale di questo capitolo è già stato scritto, con queste premesse non è possibile ad arrivare ad un accordo. Se i giallorossi vogliono riprovarci devono arrivare a fare proposte di altro tenore, anche perché stiamo parlando di un giocatore che è pur sempre un titolare nella Fiorentina attuale, quindi importante nello scacchiere di Vanoli.