Sorpresa al Viola Park: Leonardo Bonucci fa visita a Pioli e alla squadra - FOTO

Si sta svolgendo in questo momento il secondo allenamento della preparazione estiva della Fiorentina: non solo giocatori e tecnico, c'è anche un ospite speciale che ha fatto visita a Stefano Pioli.

Leonardo Bonucci e Stefano Pioli a bordo campo

Infatti, il nuovo allenatore della Fiorentina ha ricevuto in visita Leonardo Bonucci, che sta studiando a Coverciano il nuovo corso per l'abilitazione come allenatore Uefa A. Un primo sguardo dell'ex Juventus sui modus operandi dell'allenatore: chissà che Pioli non gli abbia dato qualche consiglio…