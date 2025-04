L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Alessandro Pierini è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione in casa viola, a partire dalla difesa: “Sono tutti giocatori di ottimo livello. Evidentemente, quando la squadra non ha girato, non erano problemi esclusivamente di difesa, bensì di equilibrio. Palladino ha trovato la quadra con questo modo di giocare, facendo rendere meglio i calciatori per le qualità che hanno”.

“Per Comuzzo sarebbe importante rimanere a Firenze”

Su Comuzzo: “Stia il più tranquillo possibile. Il picco di prestazioni è fisiologico, in quel momento dove è emerso tutti parlavano di lui. Così come è normale, dopo un passo molto grande fatto, aspettarsi di perdere un attimo il senso dell'equilibrio. Ma si sta già riprendendo e ha grandissimo margine di miglioramento. Rimanere a Firenze sarebbe importante per lui, per crescere ancora e sfruttare a pieno le sue potenzialità”.

“Beltran è importante, entra subito nel vivo”

Su Beltran e sulla sua resa da subentrato: “Ci sono i giocatori così, per il modo di entrare in partita. A me piace, gioca più indietro e rifinisce tra centrocampo e attacco. Sicuramente non è un centravanti puro come è stato venduto, ma queste caratteristiche gli permettono di entrare subito nel vivo. Per un tecnico, avere giocatori del genere è importante”.