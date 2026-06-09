Fabbri: "Meglio dare una chance a giovani come Grosso che prendere sempre i soliti come è stato fatto con Pioli"

A Radio Sportiva ha parlato Leonardo Fabbri, campione di lancio del peso italiano e tifosissimo della Fiorentina.

Sull'arrivo di Grosso

“Io sono molto contento dell'arrivo di Grosso sulla panchina viola. A Firenze ultimamente stiamo odiando la difesa a tre, speriamo con lui vada bene là dietro. Sono dell'idea che è meglio dare spazio e una chance ai giovani piuttosto che puntare sempre sugli stessi nomi come è stato fatto lo scorso anno con Pioli".

Serve sognare

"Abbiamo bisogno di entusiasmo e di sognare. Mi aspettavo un pelo di entusiasmo in più, ma spero arrivi nelle prossime settimane e nei prossimi mesi”.